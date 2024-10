"Latvija ir pārkāpusi cilvēktiesības!" Eiropas Cilvēktiesību tiesa pasludina spriedumu lietā "N.B. pret Latviju"

Pievēršoties konkrētās lietas faktiem, ECT atzīmēja, ka tā nevar izvērtēt to, kāda veida informācija tika uzglabāta iesniedzējas datorā. Tomēr tiesa norādīja, ka nav šaubu par to, ka kompetentās iestādes iesniedzējai datoru neatdeva vairāk nekā 15 mēnešus. Neatkarīgi no tā, vai datorā tika uzglabāta ar iesniedzējas darbu vai privāto dzīvi saistīta informācija, datora trūkums ietekmēja gan viņas privāto, gan profesionālo dzīvi. Tādēļ tiesa secināja, ka ir notikusi iejaukšanās iesniedzējas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Tiesa norādīja, ka nebija strīda par to, ka iesniedzējas tiesību aizskārumam bija likumā noteikts pamats, ne arī par to, ka iejaukšanās veikta leģitīmu mērķu dēļ. Līdz ar to bija nepieciešams izvērtēt tikai to, vai iejaukšanās bija samērīga.