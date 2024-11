Vai vispār un kāpēc jāsamazina bērnu kopšanas atvaļinājuma ilgums? Spriež tēvi - viedokļu līderi

To Jauns.lv vaicāja viedokļu līderiem – rakstniekam Jurģim Liepniekam, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidentam Aigaram Rostovskim un uzņēmējam Pēterim Šmidrem. Jurģis Liepnieks teic, ka pašreiz, kad mums demogrāfijā ir traģiska situācija, ir bezatbildīgi “grābstīties” pat ap visniecīgāko lietu, kas varētu pasliktināt dzimstības rādītājus, tai skaitā arī par bērnu kopšanas atvaļinājuma ilguma samazināšanu, kas jaunajiem vecākiem dotu signālu, ka viņu dzīve nākotnē varētu tikt vēl vairāk apgrūtināta. Aigars Rostovskis saka, ka cilvēciski būtu saprotami jaunajiem vecākiem piešķirt pēc iespējas ilgāku bērna kopšanas atvaļinājumu, bet no otras puses jāsaprot, ka sabiedrība un mūsu ekonomiskā situācija nevar atļauties apmaksāt tik ilgstošus atvaļinājumus. Tādēļ jādomā par to, kā pēc iespējas ātrāk jaunos vecākus atgriezt darba tirgū. Pēteris Šmidre uzsver, ka demogrāfiskie jautājumi bez šaubām ir jārisina, tai skaitā arī tas, cik ilgam jābūt bērna kopšanas atvaļinājumam, bet galvenais jautājums ir tas, kur tam ņemt līdzekļus, naudu, jo nav racionāli runāt par to, kam un cik pietrūkst naudas. Jārunā par to, kā šo naudu nopelnīt.