"Nespēju noticēt, ka esam palaiduši garām tādu iespēju" - Jurģis Liepnieks par kino finansēšanu

Mums taču ir ļoti daudz kino profesionāļu visās jomās, sākot ar gaismotājiem un operatoriem, beidzot ar skaņotājiem un producentiem. Šajā jomā mums ir ļoti spēcīgs piedāvājums eksportam. Arī izmaksu ziņā mēs ļoti labi varam konkurēt ar citām valstīm, kas sniedz šādus pakalpojumus. Tātad Latvijā šim biznesam ir potenciāls. Ir vajadzīgs tikai neliels atbalsts no valsts, lai izlīdzinātu konkurenci. Bet ko saka valsts? Nē, mums to nevajag! Šāda nostāja ir klajā pretrunā ar politiķu lozungiem par to, kas tiek runāts par eksporta veicināšanu. Jo arī kino industrija taču ir eksports! Bet, nē - nedarīsim! Kāpēc nedarīsim, tas pat īsti nav skaidrs - laikam jau tāpēc, ka vienkārši esam idioti...