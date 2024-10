Aptauja: 72% Rīgas iedzīvotāju jūtas cieši saistīti ar galvaspilsētu 

Kopš 2017. gada ir būtiski samazinājies to rīdzinieku īpatsvars, kuri uzskata, ka integrācija Latvijā notiek pati par sevi, un tai nav nepieciešama īpaša vadība no valsts vai pašvaldību puses (no 37% 2017. gadā uz 32% 2024. gadā). Turpretim būtiski pieaudzis to rīdzinieku

īpatsvars, kuri uzskata, ka sabiedrības integrāciju ir nepieciešams vadīt un kontrolēt no valsts/pašvaldību puses (no 60% 2017. gadā uz 66% 2024. gadā).