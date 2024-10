No tumsas dzīlēm līdz Ziemassvētku priekam – ko šosezon piedāvās koncertzāle “Lielais dzintars”?

Jā, tie mums vienmēr ir īpaši brīži, jo katram solistam, katrai koncertzālei un koncertorganizācijai tikt pie lielā orķestra ir liels prieks. Gribu vērst uzmanību uz diviem koncertiem – Valsts svētku koncertā Aināra Rubiķa vadībā mums būs dejas, latviešu simfoniskās dejas, un video mākslinieks, liepājnieks -8 jeb Andris Vētra koncertam taisīs speciālas videoprojekcijas. Tāpat ļoti gribu aicināt uz koncertu 14. decembrī, ko diriģēs jaunais diriģents Vilhelms Vācietis, kuru uzskatu par vienu no visperspektīvākajiem jaunajiem māksliniekiem Latvijā. Viņš stāsies gan orķestra, gan kora “Latvija” un Liepājas zēnu kora priekšā, lai diriģētu Artūra Onegēra “Ziemassvētku kantāti”, kurā viss sākas de profundis, no tumsas dziļumiem līdz gaviļainam Ziemassvētku priekam. Onegērs ir viens no izcilākajiem, bet par maz spēlētajiem 20. gadsimta komponistiem. Koncerta programmā būs arī adadžeto no Mālera Piektās simfonijas un Vāgnera “Zīgfrīda idille”. Galvoju, ka pēc šī koncerta cilvēki no zāles izies ar lielas laimes sajūtu.