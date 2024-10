ATD kampaņa aicina pievērst uzmanību bērnu drošībai transportā

Bērniem drošas pārvietošanās dienā varēs iesaistīties ģimenes, skolas un pašvaldības no visas Latvijas, organizējot izglītojošas aktivitātes bērniem par drošību uz ceļa. Kampaņu organizē, lai sniegtu informāciju par to, kā rīkoties dažādās situācijās, piedaloties ceļu satiksmē un pārvietojoties ar reģionālo sabiedrisko transportu - kā droši šķērsot ceļu pēc izkāpšanas no sabiedriskā transporta, kā rīkoties, ja esi izkāpis nepareizajā pieturā, un kur vērsties pēc palīdzības, ja esi aizmirsis savu maršrutu.