Dzīvnieku aizstāvji šokā - dzīvnieku aizsardzības dienā Latvijā nomedīts viens no visu laiku skaistākajiem aļņiem

Viņš skaidro, ka uz kolektīvu atbraucis mednieks no Serbijas, kurš līdz šim alni savā dzīvē nebija redzējis. Tajā pašā dienā serbs ar kolektīva pārstāvi devies medībās un pusčetros no rīta pamanījis divus aļņu buļļus. "Pulkstens tuvojās sešiem un saklausījām, kā divi aļņi badījās. Turklāt ar tādiem ragiem. Koki brakšķēdami lūza! Viesis bija neizpratnē, kas notiek. Skaidroju, ka cīnās aļņi. Viņš bija gandrīz bez elpas no pārdzīvojuma!" norāda Lamba. Viņš skaidro, ka serbu mednieks pret aļļņu bulli raidījis divus šāvienus, pēc kā vērienigais dzīvnieks saļimis.