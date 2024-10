“Vai šie ir mentālās veselības traucējumi?” Sabiedriskajā telpā apspriež furijus

Cilvēki zem Konstantinova "X" ziņas pauda dažādus viedokļus par šādu uzvedību. Daudzi raksta, ka jaunieši, kuri tēlo, ka ir dzīvnieki, nevēlas izaugt, bet gan mūžīgi palikt “bērna prātā”. Tika pieminēts, ka šāda uzvedība rodas no uzmanības trūkuma. Kāds lietotājs Think to nosauca par degradāciju, sakot: “Mājdzīvnieki pat gudrāki par šīm radībām.” Vēl daudzi norāda, ka šādiem cilvēkiem būtu jāmeklē palīdzība un jāārstējas. Andrejs gan raksta, ka: “Šie ir mazāk kaitīgi kā vīrieši, kas lien sieviešu ģērbtuvēs, vai aizliedz abortus.”