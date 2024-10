"Tur bija absolūtais haoss": Pēteris Šmidre par "antivakseru pāraudzināšanu"

Lielu ažiotāžu nesen izraisīja maza zēna nāve no difterijas, jo bērns nebija pret to vakcinēts. Šī nelaime parādīja, ka Latvijā ir daudz cilvēku, kuri pēc kovida epidēmijas neuzticas vakcīnām un ne tikai paši nevakcinējas, bet arī principiāli nevakcinē savus bērnus. Tādēļ Lielais jautājums: “Kā izglītot cilvēkus par vakcīnu nepieciešamību?” To Jauns.lv jautāja uzņēmējam Pēterim Šmidrem.