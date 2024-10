Jēkabpils novadā atklāta jaunā gājēju un velobraucēju infrastruktūra un atjaunotais tilts pār Pelītes upi

Būvdarbus uzsāka maija vidū, to ietvaros izbūvēts četrus kilometrus garš un 2,5 m plats apvienotais gājēju un velobraucēju ceļš ar asfalta segumu, savienojot to ar esošo infrastruktūru Jēkabpilī un Salas ciemā. Visā posmā izbūvēts jauns energoefektīvs apgaismojums. Lai nodrošinātu ūdens atvadi no gājēju un velobraucēju ceļa, piegulošajām teritorijām autoceļa P76 posmā ir pārbūvētas trīs caurtekas un izbūvēta drenāžas sistēma un grāvji. Izbūvētas arī pieejas autobusu pieturvietām, un vietās, kur gājēju un velobraucēju ietve ir tuvu autoceļa P76 brauktuvei, kā arī virs caurtekām ir uzstādītas drošības barjeras. Tāpat uzstādīts ceļa aprīkojums, ceļazīmes un ieklāti horizontālie apzīmējumi.