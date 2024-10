Vai zini, kā pareizi auto pārvadāt bērnu? Latgalē par šādiem pārkāpumiem sodīti 20 šoferi

Reģionā konstatēti 1538 drošības jostas lietošanas noteikumu neievērošanas gadījumi, no tiem 1443 no transportlīdzekļu vadītāju puses un 95 no pasažieru puses. Par šo pārkāpumu ir paredzēta administratīvā atbildība - vadītājam no 30 eiro līdz 70 eiro naudas sods un pasažierim brīdinājums vai 15 eiro naudas sods.