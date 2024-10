Aicina Satversmes tiesu izvērtēt aizliegumu sodītām personām strādāt Valsts ugunsdzēsības dienestā

Kā informēja AT, izskatot administratīvo lietu, AT secinājusi, ka šāds absolūts aizliegums neatbilst Satversmei. Saskaņā ar apstrīdētajā normā noteikto dienestā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs var atrasties tikai tāda persona, kura nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu - neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.