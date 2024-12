Dzidra no Limbažu novada interesējas: cik liela būs pensija un cik par tās piegādi jāmaksā pastniekam?

Arī turpmāk “Latvijas pastam” nāksies maksāt maksu par pensijas piegādi mājās. Pašreiz ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) noslēgtais līgums tā nosaka 2,39 eiro apmērā, un to automātiski atrēķina no piegādājamās summas. Lai pieteiktu pensijas piegādi mājās, to nepieciešams noformēt VSAA, un jau nākamajā mēnesī pastnieks jums to piegādās dzīvesvietā. Iesniegumu iespējams nosūtīt arī pa pastu jebkurai VSAA nodaļai vai nogādāt darba laikā jebkurā klientu apkalpošanas centrā un atstāt speciāli izvietotā kastītē iesniegumiem (VSAA konsultāciju tālrunis - 64507020). Pensijas saņēmējam gan jārēķinās, ka šādā gadījumā pensiju skaidrā cilvēkam pastnieks var atnest pāris dienu vēlāk, nekā tas bija līdz tam, kad to ieskaitīja bankas kontā. Būtiski uzsvērt, ka pensionāram izdevīgāk ir pieteikt pensijas piegādi mājās, nevis to saņemt Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā un pēc tam lūgt pastniekam to piegādāt mājās, jo tas maksā ievērojami dārgāk – astoņus eiro.