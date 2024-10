Lai atjaunotu asins krājumu, VADC oktobrī dosies 63 izbraukumos

Mēneša izbraukumu saraksts:

01.10. Preiļu kultūras centrs, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, no plkst. 08:00 līdz 12:00;

01.10. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Pilsoņu iela 13, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

01.10. CATA, J. Poruka iela 8, Cēsis, no plkst. 10:00 līdz 14:00;

02.10. Valkas Jauniešu centrs, Semināra iela 21, Valka, no plkst. 10:00 līdz 13:00;

03.10. Līvānu uzņēmējdarbības centrs, Domes iela 3, Līvāni, no plkst. 09:00 līdz 13:00;

04.10. Audriņu skola, Krasuhas iela 1A k-1, Audriņi, no plkst. 09:00 līdz 12:00;

04.10. Ogres 54. Zemessardzes bataljons, Brīvības iela 15, Ogre, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

04.10. Berga bazārs “Latvieši pasaulē - muzejs un pētniecības centrs”, Dzirnavu iela 84, Rīga, no plkst. 11:00 līdz 15:00;

07.10. Jēkabpils stadiona telpas, Brīvības iela 289, Jēkabpils, no plkst. 09:00 līdz 13:00;

07.10. Skanstes City, Skanstes iela 52, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

07.10. Tukuma Ledus halle, Stadiona iela 3, Tukums, no plkst. 09:00 līdz 13:00;

08.10. Talsu Tautas nams, Lielā iela 19/21, Talsi, no plkst. 10:00 līdz 14:00;

09.10. Smartlynx, Mazrūdas, Mārupe, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

10.10. Cesvaines kultūras nams, Pils iela 8, Cesvaine, no plkst. 09:00 līdz 12:00;

10.10. T/C Akropole Rīga, Maskavas iela 257, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

11.10. Kārsavas kultūras nams, Vienības iela 49C, Kārsava, no plkst. 09:00 līdz 12:00;

11.10. T/C Sāga, Biķeru iela 4, Dreiliņi, Stopiņu novads, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

15.10. Gulbenes kultūras centrs, O. Kalpaka iela 16, Gulbene, no plkst. 09:00 līdz 13:00;

15.10. VEF Kvartāls Promenāde, Ūnijas iela 6, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

17.10. Alūksnes kultūras centrs, Brūža iela 7, Alūksne, no plkst. 09:00 līdz 13:00;

17.10. Verde, R. Hirša iela 1, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

18.10. Sventes kultūras centrs, Alejas iela 13, Svente, no plkst. 09:00 līdz 12:00;

18.10. DUS Circle-K, Duntes iela 15, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

18.10. Vecumnieku tautas nams, Rīgas iela 5, Vecumnieki, no plkst. 10:00 līdz 13:00;

21.10. Jēkabpils stadiona telpas, Brīvības iela 289, Jēkabpils, no plkst. 09:00 līdz 13:00;

21.10. T/C Domina, Ieriķu iela 3, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

22.10. ELKO noliktavas, Salenieki, Lidostas parks, Mārupe, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

22.10. BA Turība, Graudu iela 68, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00;

23.10. Bauskas slimnīcas poliklīnika, Dārza iela 7/1, 3. stāvs, Bauska, no plkst. 10:00 līdz 14:00;

24.10. Madonas mūzikas skola, Blaumaņa iela 16, Madona, no plkst. 09:00 līdz 13:00;

24.10. Mūkusala Biznesa Centrs, Dēļu iela 4, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00;

25.10. T/C Riga Plaza, Mūkusalas iela 71, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

28.10. Ludzas kultūras nams, Stacijas iela 41, Ludza, no plkst. 10:00 līdz 13:00;

28.10. SIA TestDevLab, Vingrotāju iela 1, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

28.10. Aizkraukles kultūras centrs, Spīdolas iela 1, Aizkraukle, no plkst. 10:00 līdz 13:00;

29.10. Krāslavas kultūras nams, Rīgas iela 26, Krāslava, no plkst. 09:00 līdz 12:00;

29.10. Jaunā Teika, Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums);

29.10. Dobeles kultūras nams, Baznīcas iela 6, Dobele, no plkst. 09:00 līdz 13:00;

30.10. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Lielā iela 2, Jelgava, no plkst. 11:00 līdz 15:00;

31.10. Zilupes kultūras nams, Tautas iela 1, Zilupe, no plkst. 09:00 līdz 12:00;

31.10. Skonto Prefab, Katlakalna iela 9A, Rīga, no plkst. 10:00 līdz 14:00 (specializētā autobusa izbraukums).