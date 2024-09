Šobrīd tiesās trūkst 67 tiesnešu un drīzumā šīs skaits varētu pieaugt līdz 150, norāda Strupišs

Strupišs atzīmēja, ka tiesnešu korpusa atjaunošanās ir atkarīga no kvalitatīva palīgu korpusa, jo tas esot galvenais avots tiesnešu korpusam. Viņš atklāja, ka jau šobrīd nepārtraukti notiek tiesnešu konkursi, bet nav iespējams aizpildīt tiesnešu vakances. Tāpat Strupišs ministriem uzsvēra, ka tiesu sistēma ir viena no tām, no kurām lielā mērā ir atkarīga valsts iekšējā un ārējā drošība. Pēc viņa vārdiem, no stabilas un spēcīgas tiesu sistēmas ir atkarīga valsts ekonomiskā konkurētspēja.