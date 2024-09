FOTO: kāds izskatījās supermēness Rīgā...

Mēness nevis izstaro pats savu gaismu, bet atstaro Saules gaismu. Atkarībā no tā, kur atrodas Saule, Mēness un Zeme attiecībā viens pret otru, vērotājs no Zemes atstaroto gaismu redz atšķirīgi. Mēness cikls sadalīts astoņās fāzēs, katrā no tām no Zemes redzama atšķirīga Mēness diska forma. Pilnmēnesī mēness atstarotās gaismas daudzums ir maksimāls, jaunmēnesī - minimāls. Proti, pilnmēnesī Mēness ir maksimāli spilgts. Pie tam uzlec agrāk, ap saulrieta laiku, un noriet vēlāk, apspīdot tumšās nakts debesis ar atstarotu gaismu.