Daugavpilī notiks tūrisma orientēšanas auto rallijs Džeimsa Bonda stilā

Starts Daugavpils tūrisma orientēšanās auto rallijam tiks dots sestdien, 21. septembrī, Lielā Stropu ezera Centrālajā pludmalē. No plkst. 10.00 līdz 11.40 rallija dalībnieku reģistrācija, kur komandas saņems rallija karti un slepeno misiju aprakstus. Plkst. 11.40 atklāšanas ceremonija un instruktāža. Organizatori sniegs informāciju par maršrutu un drošības norādījumus veiksmīgai rallija norisei. Lielais starts plkst. 12.00. Dalībnieki startēs ar noteiktu laika intervālu, meklēs kontrolpunktus un veiks slepenās misijas uzdevumus. Tūrisma orientēšanās rallijs noslēgsies plkst. 16.00 Daugavpils Tehnikas un industriālā centra “Inženieru arsenāls” pagalmā, kur 17.00 notiks dalībnieku apbalvošanas ceremonija. Savukārt no plkst. 14.00 “Inženieru arsenāla” pagalmā ikviens varēs aplūkot vairāk nekā 40 stilīgus spēkratus un satikt auto entuziastus no biedrības “Rolling team”.