Liepājā telefonkrāpnieki no sirmgalvjiem izkrāpj vairāk nekā 20 tūkstošus eiro

Tāpat ir saņemtas vairākas informācijas sestdien no liepājniekiem un vakar no ventspilniekiem, par to, ka krāpnieki šādā pat veidā centušies iegūt naudu no citiem senioriem, taču viņiem tas neizdevās – seniori sapratuši, ka tā ir krāpšana un sarunu pārtraukuši.