Septembra beigās JRT būs skatāms Hermaņa iestudējums "Melnais piens"

Režisors atzīst, ka izrādes uzdevums ir saglabāt atmiņu par to, no kurienes esam nākuši. "Visi latvieši ir cēlušies no laukiem. Nu, nav neviens aristokrāts bijis, ko lai dara! Visi mūsu senči nāk no zemniekiem. Un tas nozīmē, ka latviešu saite ar dabu ir varbūt daudz būtiskāka nekā daudzām citām tautām. Un govs te ir tikai metafora," skaidro Hermanis.