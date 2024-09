Pirmo reizi plašākai sabiedrībai tiek izstādītas Šmidru ģimenei piederošās izcilā mākslinieka Jāņa Valtera gleznas

Izstādes kodolu veido Šmidres ģimenes kolekcija, kas ir viens no visaptverošākajiem Valtera darbu krājumiem no viņa Drēzdenes un Berlīnes periodiem, papildināta ar dažiem agrīnajiem darbiem, kas radīti Latvijā. Šī kolekcija ļauj izsekot Valtera glezniecības uzdevumu variācijām, sākot no 1910. gada postimpresionistiskā dekoratīvisma līdz 1930. gadu sākuma eksistenciālisma iespaidiem, kad Berlīnē izdotā grāmatā pirmoreiz tika reproducēti daži no izstādē skatāmajiem darbiem.