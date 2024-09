Vairums Latvijas vecāku atbalsta telefonu aizliegšanu skolās

Savukārt psiholoģijas doktore, Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes vadošā pētniece Liena Hačatrjana norāda, ka "no kognitīvās psiholoģijas pētījumiem zināms, ka cilvēka informācijas apstrādes spēja ir ierobežota". "Piemēram, cilvēks spēj īslaicīgi paturēt prātā un apstrādāt diezgan ierobežotu daudzumu informācijas. To sauc par darba atmiņu. Ja skolēnam darba atmiņa visu laiku ir pārslogota, tas paņem resursus no viņa "procesora", runājot līdzībās ar datoru terminoloģiju. Tas var rezultēties tajā, ka, pirmkārt, skolēnam var būt grūtības nupat uzzināto noglabāt ilgtermiņa atmiņā, un, otrkārt, nav pietiekamu resursu, lai uztvertu nākamās zināšanas," vēsta speciāliste.