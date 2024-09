Noklusētā pagātne: kur pazuda gaļa, milti un makaroni?

Bet nekas daudz nepalika. Ekonomikas vēstures pētnieks Nikolajs Mitrohins savā grāmatā par padomju ekonomiku laikā no 1965. līdz 1989. gadam citē kāda padomju diplomāta atmiņas par Orenburgas apmeklējumu septiņdesmito gadu beigās: "Te, metalurgu pilsētā, apgāde ar pārtiku bija tikpat slikta kā visur citur, izņemot varbūt vien Maskavu un Ļeņingradu. Pats apmeklēju vairākus pārtikas veikalus, kuru plaukti bija praktiski tukši. Pilsētas vadība to labi zināja un privātās sarunās atzina, ka pārtikas problēmu cilvēki risina ar ārpilsētas dārziņu palīdzību, kā arī ar medībām. Varas iestādes piedāvāja visiem gribētājiem kravas transportu, lai viņi varētu pilsētā nogādāt nomedītos dzīvniekus. Gaļu parasti sagādāja īsi pirms aukstuma iestāšanās, lai ledusskapju trūkuma apstākļos vai to mazās ietilpības dēļ to varētu glabāt uz balkoniem vai maisos, ko izkarināja pie logiem." Citiem vārdiem sakot, "attīstītais sociālisms" sevišķi neatšķīrās no pirmatnējās iekārtas, kur ļaudis sev iztiku gādāja ar medībām un dabas velšu vākšanu. Līdzīga situācija bija Permā, kur septiņdesmito gadu vidū gaļa vispār nenonāca brīvā tirdzniecībā – to reizi nedēļā, piektdienās, tirgoja tikai lielajos uzņēmumos saviem darbiniekiem.