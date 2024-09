Pārsteidzoši interesanti fakti par Kuldīgas tiltu...

Kuldīgas ķieģeļu tilts pār Ventu ir viens no pilsētas simboliem un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem. Tilts ir autoceļu P108 un P120 (Stendes ielas) turpinājums pilsētā un ir izvietots ap 200 m lejpus Ventas rumbas. Tas ir trešais garākais ķieģeļu tilts Eiropā un otrais vecākais ķieģeļu velvju tilts Latvijā. Celts 1874. gadā pēc arhitekta Oto Dīces projekta. Tas ir 164 metrus garš un 8 metrus plats. Pirmā pasaules kara laikā, 1915. gadā, divi tilta posmi labajā Ventas krastā tika iznīcināti. Bruģa segumu, kas kādreiz rotāja tiltu, 20. gadsimta gaitā aizstāja ar asfaltu, tomēr 2007. gadā tiltu restaurēja, atgriežot to vēsturiskajā izskatā. Tika atjaunots gan bruģis, gan laternas ar zivtiņu formā veidotām pamatnēm. Kuldīgas tilts ir iemīļota vieta jaunlaulātajiem, kuri to bieži izvēlas kā vietu laulību fotosesijām. Naktīs tilts tiek izgaismots. Tilts ir kļuvis par nozīmīgu vietu gan Latvijas, gan starptautiskajā kino. Tas ir iemūžināts tādās filmās kā “Emīla nedarbi”, “Mērnieku laiki”, “Krasts”, “Ūdensbumba resnajam runcim” un citās.