FOTO: Andra Manfelde kultūras mīļus iepazīstina ar šogad, iespējams, labāko Latvijas oriģināldzejas krājumu

Lai gan grāmatas oficiālā atvēršana notika vien šodien, krājums jau paspējis izpelnīties žurnāla "Domuzīme" "Dzejas balvu 2024" par labāko latviešu oriģināldzejas krājumu. Dzejnieks Toms Treibergs par Andras Manfeldes krājumu raksta šādi: ““kā gan tas nākas, ka raupjais kļūst maigs” – tā izskan jautājums vienā no Andras Manfeldes jaunlasāmajiem dzejoļiem krājumā Dilstošais medus mēness. Ar šo pretstatu mijiedarbi autore lasītājus iepazīstinājusi arī agrāk, skatot to gan cilvēcisku īpašību, gan dažādu mums līdz mielēm pazīstamu vēsturisku posmu mērogā. Ambivalence varētu būt viena no dzejnieces rokraksta stīgām".