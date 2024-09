Seminārā “Vērtība drukā” meklē atbildes uz digitālā laikmeta mestajiem izaicinājumiem

“Informācija, kas ieplūst mūsu darba atmiņā ik brīdi, ir «kognitīvā noslodze». Kad šī noslodze pārsniedz mūsu prāta spēju saglabāt un apstrādāt informāciju – kad ūdens pārpludina noteku – mēs nevaram noturēt informāciju vai arī savilkt sakarus starp nule saglabāt informāciju un to, kas jau glabājas mūsu ilgtermiņa atmiņā. Mūsu spēja mācīties no tā cieš, un mūsu izpratne paliek virspusēja. Lasīšanas ekoloģija nozīmē – kopt vidi, kurā lasām, izzināt to un izvērtējot reaģēt uz izmaiņām tajā – pozitīvām un negatīvām, reaģēt uz izmaiņām mūsu domāšanas veidā un ķermenī, izzināt un saprast lasīšanas pieredzes un prakses, izkopt savus individuālos lasīšanas paradumus zinoši un mērķtiecīgi, domājot par sociālo, psiholoģisko un vides aspektu,” uzskata Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo Zinātņu fakultātes asociētā profesore un literatūras kritiķe Ilva Skulte, seminārā akcentējot mūsdienu dilemmas, ilgtspējas un vides aspektus, kas parādās mūsdienu cilvēka ikdienas praksē.