FOTO: Jūrmalā aizvadīts skaistāko retro auto salidojums

Vēsturisko spēkratu salidojums "Retro Jūrmala" norisinājās 31. augustā no plkst. 13.00–15.00 Tallinas ielas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Lēdurgas ielai. Šajā pasākumā piedalījās aptuveni 200 vēsturisku spēkratu, kas tika ražoti 20. gadsimta sākumā, kā arī daudzi ekskluzīvi auto modeļi no pagājušā gadsimta pēdējām desmitgadēm. Auto īpašnieki un entuziasti no dažādām Baltijas valstīm, Skandināvijas un pat no citām kaimiņvalstīm pulcējās, lai piedalītos šajā parādē.