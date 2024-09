Rīgā turpina ieviest satiksmes izmaiņas ielu uzturēšanas darbu nodrošināšanai

Līdz piektdienai, 13. septembrim, izmaiņas plānots ieviest Kapseļu ielas posmā no Melnsila ielas līdz Baložu ielai. Turpmāk norādītajā Kapseļu ielas posmā pirmdienās, no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, transportlīdzekļu stāvēšanu aizliegs ielas pusē ar nepāra ciparu numerāciju. Tāpat turpmāk pirmdienās, no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, transportlīdzekļu stāvēšanu aizliegs Baložu ielas posmā (ielas pusē ar nepāra ciparu numerāciju) no Kapseļu ielas līdz Kalnciema ielai.