Ekspremjers Krišjānis Kariņš karjeru turpinās stratēģiskās komunikācijas konsultāciju kompānijā "Kreab"

ASV Delavēras štatā dzimušais Kariņš bija 8., 9. un 14. Saeimas deputāts, no 2004. gada 2. decembrim līdz 2006. gada 7. aprīlim ekonomikas ministrs, no 2019. gada 23. janvāra līdz 2023. gada 15. septembrim premjerministrs, bet no 2023. gada 15. septembra līdz 2024. gada 10. aprīlim — ārlietu ministrs. Gandrīz desmit gadus (no 2009. gada 14. jūlija līdz 2019. gada 23. janvārim) Kariņš bija Eiropas Parlamenta deputāts.