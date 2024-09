Absolūts vairākums Latvijas autovadītāju lieto mobilo telefonu pie stūres, liecina aptauja

“Piemēram, autovadītāju visbiežāk pieminētās navigācijas iespējas nereti ir lielisks atbalsts – tās palīdz atrast nepieciešamos galamērķus ātrāk, izvairīties no sastrēgumiem utt., Tāpat arī bieži izmantotā brīvroku zvana funkcija palīdz efektīvāk izmantot laiku, apvienojot braucienu ar kādu telefonzvanu. Taču aizvien ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka tehnoloģijas ir jāizmanto tā, lai tās nenovērstu uzmanību no galvenā – skatīšanās uz ceļa un transportlīdzekļa vadīšanas. Tādēļ to darbības laikā ieteicams izmantot, piemēram, lietotnes, kas saslēdz viedtālruni ar ekrānu automašīnā, vai kādu ērtu ierīces turētāju acu augstumā, lai nebūtu jānovērš skats no ceļa. Protams, jaunu informāciju un interneta meklētāju izmantot tikai tad, kad automašīna ir pilnībā apstājusies un tās vadīšana nenotiek,” piebilst Ģ. Kubliņš.