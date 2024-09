Par draudiem nogalināt piespriež brīvības atņemšanu uz diviem gadiem

AT informēja, ka vīrietis draudēja noslepkavot sievieti, ar kuru dzīvoja vienā dzīvoklī, savukārt sieviete, draudus uztvērusi kā reālus, atstāja dzīvesvietu un zvanīja policijai. Rīgas pilsētas tiesa atzina, ka viņai bija pamats baidīties no draudu īstenošanas. Vīrietis tika atzīts par vainīgu, lai arī vēlāk sieviete ar viņu salaulājās un atteicās no cietušās personas statusa.