Profesore Zane Driņķe par budžetu un reformām: "Mēs nevaram atļauties tikai uzlikt ielāpu..."

Parasti nodokļu sistēmu vērtē no trim aspektiem: nodokļu politika, nodokļu administrēšanas procesi un budžeta ieņēmumi. Izvērtēt to visu varēs tikai tad, kad uz galda būs budžets. Pagaidām varu tikai novēlēt, lai tas būtu pārdomāts un ilgtermiņa. Jo jautājums ir par to, kā mēs izrausimies no stagnējošās ekonomikas stāvokļa.