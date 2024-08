Vēstnieks Raimonds Oškalns kļūst par Latvijas pastāvīgo pārstāvi Starptautiskajā Atomenerģijas aģentūrā

Reizi gadā visas dalībvalstis tiekas Vispārējā konferencē Vīnē, kurā tiek pārrunāti kodolieroču neizplatīšanas pasākumi, kodoltehnoloģiju izmantošana civiliem mērķiem un tehniskā sadarbība. Šogad konference notiks no 16. līdz 20.septembrim. Aģentūras moto ir "Atomi mieram un attīstībai" (Atoms for Peace and Development).