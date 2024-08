Skolu direktori par lielāko izaicinājumu atzīst darbinieku un mācību līdzekļu trūkumu

No 1. septembra spēkā stāsies grozījumi mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībā, kuras centrālais akcents ir lielāks uzsvars uz ikdienas vērtēšanu (formatīvā vērtēšana) un pedagoga sniegto atgriezenisko saiti, lai mācību procesa laikā uzlabotu zināšanas un skolēni sekmīgāk sagatavotos pārbaudes darbiem. “Tas nozīmē, ka pedagogiem regulāri jāsniedz atgriezeniskā saite skolēnam par to, kas no mācītā ir apgūts, kādā līmenī apgūts, kur vēl jāpiestrādā. Protams, no pedagoga tas prasa papildu darbu, jo jānosaka vērtējamie kritēriji katrā tēmā un jāizstrādā snieguma līmeņa apraksti, lai saprastu, ko un kādā pakāpē skolēns ir apguvis. Pedagogiem šajā jautājumā joprojām trūkst metodiskais atbalsta, to atzīst arī paši pedagogi un skolu vadītāji,” norāda V. Brenčeva.