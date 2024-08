"Situācija kļūst dramatiska": Jurģis Liepnieks par "nepaklausīgo" Ungāriju

Problēma ir tajā, ka liela daļa ungāru uzskata, ka Viktors Orbāns ir labs, spēcīgs un adekvāts valsts līderis un pievienojas viņa uzskatiem, tādēļ Eiropas Savienībai uz to būtu jāreaģē: “Situācija ar Ungāriju kļūst dramatiska, tas ir pilnīgi acīmredzami. Ir pilnīgi nepieņemama situācija, ka Eiropas Savienība uz to nereaģē. Pirmais darbs, kas jādara, ir Ungārijas izslēgšana no Šengenas zonas. To Eiropas Padome var izdarīt. Jo (Ungārijas rīcība) ir reāls drošības apdraudējums, vienkārši jāslēdz robežas, jāatjauno robežkontrole. Pēc tam jau jādomā tālāk, jo tā turpināties nevar. Vismaz sākumā jādomā par politisku sankciju piemērošanu pret Ungāriju Eiropas Savienībā, piemēram, balsstiesību vai palīdzības ierobežošanu. Kaut kas tāds... kaut kādai reakcijai ir jābūt.”