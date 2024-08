Eiropai jāaiztaisa vārti uz Ungāriju: Pēteris Šmidre par "nepaklausīgo" Ungāriju

Robežas atvēršana priekš baltkrieviem un krieviem pēc būtības ir Eiropas Savienības robežu atvēršana, uzsver uzņēmējs. Un šī ir kārtējā pārbaude, uz ko Eiropa ir vai nav spējīga. “Jautājums ir par to, ko darīt? Domāju, ka ļoti daudz var ko darīt. Bet vai ES vadība un valstis ir gatavas to izdarīt? Pilnīgi elementāri un loģiski būtu pastiprināt robežas ar Ungāriju, to atdalīt no pārējām Eiropas valstīm. Respektīvi, ja ungāri no vienas puses attaisa vārtus (Krievijai un Baltkrievijai), tad visām pārējām Eiropas valstīm tos vajadzētu aiztaisīt. Nostiprināt apsardzes un caurlaides režīmu un, protams, to vajadzētu izdarīt par pašas Ungārijas naudu, ja viņi tā uzvedas,” teic Pēteris Šmidre.