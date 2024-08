Sievietes un bērna notriekšanā ar motorlaivu tiek vainots bijušais Brocēnu novada deputāts

Cietušā sieviete vēsta, ka ir "pateicīga, ka abas ar meitu pēc notikušā palika sveikas un veselas". "Paspēju meitu apķert un stingri piespiest pie sevis. Trieciens mūs abas nogāza no SUP dēļiem, un mēs tikām pavilktas zem ūdens," šausminošajā pieredzē dalās sieviete. Tāpat viņa norāda, ka "neilgi pēc notikušā motorlaiva atgriezās tuvāk pie krasta, kur atradās viņa, jo netālu ūdenī atradies arī viens no viņu cilvēkiem. "Es lūdzu viņiem palīdzību, uz ko vīrietis gaišajā kreklā atbildēja, ka 'izdauzīs man galvu.'"