Azartspēļu jomā daudziem tik kārdinošais totālais aizliegums nav nekāds risinājums, uzskata FM pārstāve

Līdz ar to mūsu mērķis pirmām kārtām ir panākt to, lai cilvēki, kuriem sākotnēji nebija šāda skaidra nodoma, azartspēļu zālēs nemaz nenonāktu jeb citiem vārdiem ierobežot jaunpienācēju skaitu. Otrām kārtām, lai tiem, kuri apzināti ir izdarījuši šo izvēli, laika pavadīšana tur ir maksimāli droša. Droša no personas datu aizsardzības viedokļa, no finanšu krāpniecības risku viedokļa un, protams, no veselības viedokļa, jo azartspēles ir saistītas ar atkarības riskiem. Turklāt tā ir procesu atkarība, kas savā ziņā ir bīstamāka par vielu atkarību, jo to ir grūti pamanīt apkārtējiem. Vienlaikus cīņa ar procesu atkarību ir tikpat smaga kā ar vielu atkarību, jo psiholoģiskais mehānisms ir gana līdzīgs.