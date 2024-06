Vīksna: uzņēmējdarbības veicināšana un attīstīšana joprojām nav valsts prioritāte

"Pats būtiskākais - joprojām ir maz praksē izmērāmu valdības darba rezultātu. Īpaši valsts ekonomikas mugurkaula - nodokļu politikas jomā. Savulaik no šis tribīnes jau vairākas reizes esmu vērsusi uzmanību uz to, cik šis "mugurkauls" - sevišķi nodokļu konkurences ziņā - ir nestabils un nedrošs. Savulaik tika veltīts ne mazums kritikas iepriekšējai Nodokļu politikas darba grupai par tās lēno un nedinamisko darbību. Šodien ar cerībām un bažām gaidām jaunās Darba grupas piedāvājumu - kādas izmaiņas tas nesīs un kāda būs šo izmaiņu ietekme uz jau drīzumā gaidāmo nākamā gada valsts budžeta veidošanu." norāda Saeimas deputāte Aiva Vīksna (AS).