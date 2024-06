Svarīgākā viņai bija mātes loma. Latvijas leģenda - aktrise Helga Dancberga

Kolēģi teic, ka Helgas īpatnējais šarms vienmēr bijusi viņas māka apvienot teātri un reālo dzīvi, neiekrītot sīkmanīgā vaimanāšanā par sadzīves apstākļiem un sarežģījumiem. Dzīves tumšo pusi aktrise vienmēr centās kompensēt ar humoru, prata paironizēt gan par sevi, gan citiem. “Savā dzīvē esmu pārliecinājusies, ka pat vistraģiskākajā situācijā iespējams saglabāt vēsu prātu, ja vien ir prasme paskatīties uz sevi no distances,” sprieda Dancberga. Viņai bija kāda efektīva metode, kā atbrīvoties no grūtsirdības. Tādos brīžos viņa piegājusi pie spoguļa un sākusi pārspīlēti žēloties, cik viņai grūti klājas. No malas tas izskatījies ļoti komiski, tāpēc drīz vien viņa sākusi smieties.