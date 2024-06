Noklusētā pagātne: pie Baložu kroga automobilis gandrīz uzbraucis ar vienu ausi kurlam zemniekam

It kā viss skaidrs un saprotams – automobilim jābrauc lēni un prātīgi, nekādā veidā netraucējot citus uz ielas esošos. Taču jau pavisam drīz notika pirmie incidenti, jo jaunizceptie autovadītāji nebūt nebija tik prātīgi, kā tika cerēts. Jau 1902. gada vasarā parādījās pirmās ziņas par satiksmes negadījumiem, kuros iesaistīti automobiļi. Tā Miera ielā kāds auto bija uzbraucis desmitgadīgam skolēnam uz kājām, bet pēc tam pametis notikuma vietu. Savukārt Slokas ielā divi kungi ar automobili traukušies tik ātri, ka nobiedējuši pie dzērienu pārdotavas piesieto zirgu, kas uzskrējis virsū savam saimniekam un, kā rakstīja avīze, “ievainoja to tik vārīgi, ka tam vajadzēja sniegt ārsta palīdzību turpat uz vietas un pēc tam vest uz pilsētas slimnīcu”. Šķiet, ka pats pirmais ar auto saistītais negadījums Latvijā varētu būt noticis vēl gadu ātrāk, 1901. gadā, taču ar ielām un braukšanu gan tam nebija nekāda sakara – izkraujot nule iegādāto automobili no kuģa muitas zonā, tas uzkritis virsū mašīnas saimniekam, to smagi traumējot.