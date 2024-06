Baltijā strauji izplatās bīstama narkotika - pērn Latvijā un Igaunijā konstatēti teju 100 nāves gadījumi

Igaunijā 2023. gadā kopumā reģistrēti 117 letāli gadījumi, kas saistīti ar narkotisko vielu pārdozēšanu – 56 no tiem nāvi izraisīja nitazēni. Savukārt Latvijā nāves gadījumu skaits pērn ir dubultojies – no 63 konstatētiem gadījumiem 2022. gadā līdz 130 aizvadītajā gadā. 38 no pārdozēšanas gadījumiem saistīti ar nitazēnu grupas narkotikām.