FOTO: Atklāta Katrīnas Neiburgas soloizstāde "Sologāmija"

Kā daļa no izstādes tapusi “Sologāmijas rokasgrāmata” latviešu un angļu valodā (dizaina autore Estere Betija Grāvere), kurā apkopoti vairāku Latvijas kultūras personību padomi par to, kā veidot attiecības ar sevi. Grāmatā iekļauti teksti, dzeja un ilustrācijas, ko veidojuši 24 autori, tostarp kuratore Solvita Krese, māksliniece Helēna Heinrihsone, komponists Krists Auznieks, dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Tāpat izdevuma vizuālais materiāls ietver kadrus no eksponētajiem videodarbiem. Grāmata kā ceļvedis būs pieejama lasīšanai izstādē, kā arī iegādājama muzeja veikalā.