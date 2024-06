Viens pretendents par Rīgas tiltu uzturēšanu prasa 6 miljonus, bet otrs - 48 miljonus eiro

Lai paplašinātu konkurenci un piesaistītu vairāk kvalitatīvu pakalpojumu sniedzēju, iepirkumā tika ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas, salīdzinājumā ar iepriekšējo iepirkumu. Iepriekš iepirkums bija sadalīts divās lotēs, bet tagad - četrās. Brīvo finanšu līdzekļu pieejamība, lai sāktu darbus bez avansa saņemšanas no pašvaldības, pretendentiem samazināta no 20% uz 15% katras lotes līguma summai. Pretendenta un speciālistu pieredzes iegūšanas periods palielināts no trim gadiem uz desmit gadiem un samazinātas kvalifikācijas prasības.