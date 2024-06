Vai praktiski viss kļūs dārgāks, PVN ceļot par vienu procentu? Atbild Saeimas budžeta komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs

“Saeimā šādam lēmumam atbalsta nav. Mēs to arī esam pārrunājuši Budžeta komisijā, un kamēr es to vadu un kamēr tajā būs tāds sastāv, kā pašlaik, šāda lēmuma pieņemšanai balsu nepietiek. Ir izprotama situācija, ka būs nepieciešami līdzekļi gan ārējai, gan iekšējai drošībai, bet tie, protams, primāri ir jāmeklē pārvērtējot (budžeta) programmas, izvērtējot, kuras programmas šai ģeopolitiskajā situācijā ir prioritāras un kuras varbūt nav tik prioritāras. Līdz ar to tur ir iespēja rast līdzekļus. Izdevumu pārskatīšanas rezultātā mēs iepriekš pat esam mobilizējuši (atraduši) pat līdz 200 miljoniem eiro. Pašreizēja ģeopolitiskajā situācija ir aizstāvēt katru individuāli, nepasliktinot situāciju. Mēs saprotam, ka PVN celšana katram var pasliktināt situāciju, sadārdzināt gan produktus, gan pakalpojumus.”