Tārpu dzīres bioloģiskajos atkritumos; kā to komentē apsaimniekotāji?

“BIO atkritumu šķirošana ir obligāti no šī gada, un šobrīd iedzīvotāji arvien aktīvāk sāk to darīt, kas ir ļoti labi, jo tādējādi iespējams samazināt savus rēķinus, jo to apsaimniekošana ir par 40% lētāka nekā sadzīves atkritumu izvešana, kā arī BIO atkritumi tiek izmantoti siltuma ražošanai un kompostam,” saka “CleanR” Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas departamenta vadītāja Liene Rumpane.