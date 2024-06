Par drošību, kultūru un medijiem

Lai Ukraina uzvarētu karā un kļūtu par daļu no ES un NATO, starptautiskā sadarbība un solidaritāte ir izšķiroši svarīga. Vienlaikus Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm turpmākajos gados ir jādara viss iespējamais, lai drošības un aizsardzības ziņā ES būtu pašpietiekama. Lai to panāktu, būtiskas investīcijas ir jāiegulda modernas Eiropas Savienības aizsardzības industrijas attīstībā, ir jāattīsta militārā mobilitāte, jāaizsargā ES kritiskā infrastruktūra un piegādes ķēdes. Ir būtiski cīnīties pret hibrīddraudiem, piemēram, kiberuzbrukumiem; tā ir viena no mūsdienu karadarbības formām, kas parāda, ka šajā karā esam ierauti jau visi. Mums visiem kopā ir jāapzinās, ka drošība, labklājība, cilvēktiesības un citas demokrātijas vērtības nav vienkārši garantētas. Tās ir jāaizsargā!