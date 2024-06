Pirmdien Latvijā iepriekšējā balsošanā Eiropas Parlamenta vēlēšanās nobalsojis gandrīz 1% balsstiesīgo

Šodien kopumā 945 iecirkņos visā Latvijā sākās EP vēlēšanu iepriekšējā balsošana, kad nobalsot varēja no plkst.8 līdz 13. Iepriekšējā balsošana atsāksies ceturtdien, 6.jūnijā, kad balsot varēs no plkst.16 līdz 20, bet piektdien, 7.jūnijā, - no plkst.13 līdz 18.