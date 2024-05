No trīs miljardiem līdz realitātei - skaudrā Serbijas pieredze ar Šlesera arābu drauga "waterfront" projektu

Jau 2015. gadā vairāk nekā 88 ģimenes tika pārceltas projām no teritorijas, kur paredzēts būvēt "Belgrade Waterfront". Šiem cilvēkiem tika piedāvāta pagaidu pajumte uz pieciem gadiem. Tolaik starp Serbijas valdību un "Belgrade Waterfront Capital Investment", kas pieder Alabbara firmai, tika parakstīts kontrakts. Sabiedrībai ar to neļāva iepazīties, taču pamatā lietas izskatījās šādi - Alabbara firma investē 150 miljonus eiro un tiek pie 68% no "Belgrade Waterfront", bet Serbija investē aizņemtos 280 miljonus un tiek pie 32%. Projekta realizēšanas termiņš tika izstiepts līdz 30 gadiem. Saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju, 2023. gadā tika pārdoti ap 6000 dzīvokļi jau izbūvētajos namos. Aktīvistu protestos valdība neieklausījās no no tieša kontakta ar neapmierinātajiem - veiksmīgi izvairījās.