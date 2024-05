Čakša par pedagogu atalgojumu: arī starpbrīži ierēķināti kā daļa no darba slodzes

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem darba slodze šobrīd ir 30 astronomiskās stundas, paredzot 26 stundas nedēļā mācību stundu vai nodarbību vadīšanai un četras stundas citu pienākumu veikšanai. Paredzēts, ka no 2024.gada 1.septembra slodze būs 30 astronomiskās stundas nedēļā, no kurām 25 būs mācību stundu vai nodarbību vadīšanai, bet piecas citu pienākumu veikšanai. Savukārt no 2025.gada 1.septembra slodze būs 40 astronomiskās stundas nedēļā, bet maksimālais mācību stundu skaits nedrīkstēs pārsniegt 34 mācību stundas nedēļā.