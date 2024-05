FOTO: mobilais ganāmpulks piedalās Lielupes palienes pļavu labiekārtošanas darbos

Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks septīto dabisko pļavu atjaunošanas sezonu sāk Jelgavā, un šodien tas no Līgatnes, kur Latvijas Dabas fonda novietnē govis pārziemo, atceļoja uz Jelgavu. Mūsu pilsēta ir viena no tālākajām vietām Latvijā, kur šovasar dodas govis no vairāk nekā 100 govju lielā fonda ganāmpulka. 13 hektāru lielās Jelgavas ganības atrodas pie Iecavas un Lielupes satekas. Desmit melnbaltās Galovejas šķirnes govis un to teliņi tur ganīsies visu sezonu. Plānots, ka vēlāk uz pļavu tiks atvests arī bullis.